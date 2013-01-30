«Сведбанк» в 2012 году снизил убыток на 9%

«Сведбанк», один из крупных банков Украины, в 2012 году снизил убыток на 8,8% - до 527,28 млн грн по сравнению с убытком 577,94 млн грн в 2011 году, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год снизились на 60,5% - до 3,30 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 54,8%, до 2,29 млрд грн. Обязательства банка за год снизились на 59,0% - до 3,06 млрд грн, средства клиентов - в 13,6 раз, до 44,97 млн грн. Собственный капитал за отчетный период снизился на 72,5% - до 246,21 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,44 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с января 2012 года владелец «Дельта Банка» Николай Лагун ведет переговоры о покупке «Сведбанка».

Справка УНИАН. «Сведбанк» (ТАС-Комерцбанк) работает на рынке Украины с 1991 года. Основным владельцем банка является финансовая группа Swedbank (Швеция) - 99,99% акций.