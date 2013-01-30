Украинский банк реконструкции и развития планируют создавать с нуля

Правительство Украины на данном этапе рассматривает возможность создания украинского банка реконструкции и развития не на базе какого-либо из существующих банков, а как нового финансового учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в среду в Киеве министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

«Пока в первоначальном варианте как идея не рассматривается вопрос построения этого банка на базе одного из ныне существующих. Скорее всего, это будет с нуля», – сказал И.Прасолов.

Он отметил, что уставный фонд банка будет формироваться из средств госбюджета, которые впоследствии будут направляться на развитие проектов первостепенной значимости.

«Уставный фонд, конечно, будет формироваться прежде всего за счет бюджетных средств, а также за счет средств некоторых организаций, например, международных организаций, если они будут поддерживать эту идею», - сказал И.Прасолов.

При этом он отметил, что надежды на привлечение средств международных организаций пока невелики. «Мы себе даем отчет, что сейчас не очень хорошо на международных финансовых рынках. И мы, конечно, не ожидаем большой активности иностранных инвесторов в отношении этого банка. Поэтому мы на первом этапе будем рассчитывать преимущественно на свои силы», - сказал И.Прасолов.

Как сообщал УНИАН, 10 января премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с ведущими экспертами-экономистами поддержал идею создания в Украине банка реконструкции и развития, а также государственного агентства по поддержке экспортно ориентированных отраслей в 2013 году.

«Создание банка реконструкции и развития – чрезвычайно актуальная для нас тема. Мы могли бы в 2013 году решить эту проблему. Или, например, агентство по содействию экспортно ориентированным отраслям и поддержке экспорта. Мы могли бы решить этот вопрос? Тоже могли бы», - подчеркнул Н.Азаров.