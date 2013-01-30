Украина из-за нехватки денег хочет договориться о постепенной выплате долга ЕЭСУ

Украина из-за нехватки бюджетных средств должна постепенно выплачивать долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции министр юстиции Александр Лавринович, отвечая на вопросы журналистов.

“Это вопрос не ко мне. Я же не министр финансов и не председатель Национального банка, и не премьер-министр. Я не могу давать какие-либо гарантии. Есть решение суда, оно начало выполняться... Сегодня в государственном бюджете полная сумма для того, чтобы рассчитаться по этому решению и по всем остальным, сумма, которая предусмотрена на выполнение решения, недостаточная, поэтому, очевидно, этот процесс, скажем так, согласно договоренности, его выполнение будет растянуто во времени”, - сказал А.Лавринович.

Он также сообщил, что Украина уже перечислила России первый платеж на исполнение решения суда об обязательстве выплаты 3,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева по поводу выплаты правительством Украины 3,1 млрд грн по долгам ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Госказначейство.

Этот долг, как утверждают в Минобороны РФ, образовался в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Ю.Тимошенко не выполнили гарантированное правительством Павла Лазаренко соглашение 1997 года о поставке корпорацией ЕЭСУ продукции для российского оборонного ведомства.

В свою очередь представитель ЕЭСУ в суде заявил, что письма П.Лазаренко юридически не являются государственной гарантией, а ЕЭСУ не смогли выполнить поставку в полном объеме из-за давления со стороны государственных органов Украины.

19 сентября 2012 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны РФ, обязав Украину выплатить российской стороне 3,113 млрд грн. Однако 25 сентября представитель Кабинета министров обжаловал данное решение. Также апелляции на это решение подали Госказначейство и ЕЭСУ. Эти жалобы были объединены в одно производство.

3 декабря Апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение о выплате долгов.

17 декабря 2012 года Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Апелляционного хозяйственного суда Киева.

21 января Высший хозяйственный суд Украины оставил без удовлетворения кассацию на решение судов первой и второй инстанции, которыми Украина была обязана выплатить в интересах Министерства обороны РФ 3,1 млрд грн долга ЕЭСУ.