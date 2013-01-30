«ОТП Банк» в 2012 году сократил прибыль на 18,5%

«ОТП Банк» (Киев), входящий в группу крупнейших банков Украины, в 2012 года получил чистую прибыль в размере 261,5 млн грн, что на 18,5% меньше показателя 2011 года.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, в IV квартале банк получил 257,956 млн грн прибыли по сравнению с 123,999 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в 2012 году сократились на 9,8% и на 1 января 2013 года составили 20,315 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 12,95%, до 14,64 млрд грн, обязательства – на 13%, до 16,827 млрд грн. Уставный капитал банка в 2012 году оставался на уровне 2,868 млрд грн, собственный капитал вырос на 9,85% – до 3,488 млрд грн.

Справка УНИАН. «OTП Банк» создан в 1998 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших украинских банков.

«ОТП Банк» в 2011 году увеличил чистую прибыль на 3,2% по сравнению с 2010 годом – до 581,76 млн грн.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».