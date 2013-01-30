Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2012 году на уровне 0,2%
15:53, 30 января 2013Финансы
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Министерство экономического развития и торговли прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2012 году составит 0,2%.
Такой прогноз содержится в проекте Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг., текст которого размещен на сайте министерства.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в конце декабря 2012 года заявил, что рост ВВП по итогам года составит до 1%.
Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.
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