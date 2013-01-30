Кабмин пересмотрел порядок подачи финансовой отчетности для распорядителей бюджетных средств

Кабинет министров Украины внес изменения в существовавший до недавнего времени Порядок подачи финансовой отчетности для распорядителей средств местных и государственного бюджетов. Соответствующее постановление опубликовано на веб-портале Кабинета министров.

Согласно постановлению, распорядители средств государственного бюджета подают отчетность в утвержденной Минфином форме органам казначейства. Распорядители средств местного бюджета подают отчетность в установленной Минфином форме органам казначейства и местным финансовым органам.

В постановлении также сказано, что квартальная отчетность подается распорядителям средств государственного и местного бюджетов не позднее 15 числа месяца, следующего за ответным периодом. Годичную отчетность следует подавать не позднее 22 января следующего за отчетным года. При этом главные распорядители средств государственного бюджета подают квартальную и сводную годичную отчетность казначейству по установленному заранее графику и Счетной палате.