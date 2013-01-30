«Дельта Банк» уточнил показатели отчетности: в 2012 году прибыль сократилась почти в 5 раз

«Дельта Банк», входящий в группу крупнейших банков Украины по объему активов, в 2012 году сократил прибыль в 4,8 раза - до 97,86 млн грн по сравнению с показателем за 2011 год в размере 469,34 млн грн, сообщает банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 28,5% - до 29,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 31,1%, до 18,02 млрд грн. Обязательства банка за 2012 год увеличились на 28,1% - до 26,83 млрд грн, средства клиентов - на 66,1%, до 17,20 млрд грн. Собственный капитал банка в 2012 году увеличился на 32,4% - до 3,01 млрд грн, уставный капитал - в 2,8 раза, до 2,33 млрд грн.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун - 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.