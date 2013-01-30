Миндоходов инициирует создание Инвестиционного совета

Министерство доходов и сборов намерено создать Инвестиционный совет для прямого диалога с отечественными и иностранными инвесторами.

Об этом во время встречи с представителями Американской торговой палаты сообщил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Мы всегда были и всегда будем надежным и прогнозируемым партнером для бизнеса, как украинского, так и зарубежного. Доверие инвесторов - это тот социальный капитал, который мы надеемся конвертировать в долгосрочные вложения в национальную экономику. И доверие это будет базироваться на диалоге, на постоянном общении, совместной работе над правилами регулирования бизнес-деятельности в Украине», - заявил А.Клименко, добавив, что предприниматели в этом случае получат уникальную возможность формировать такой инвестиционный климат, который считают оптимальным для себя.

По словам министра, Инвестиционный совет будет работать как консультативно-совещательный орган при Министерстве доходов и сборов. В ее состав войдут руководители и ведущие специалисты министерства, представители бизнес-ассоциаций, а также топ-менеджеры национальных и зарубежных компаний.

В совете будет образовано несколько рабочих групп, которые будут заниматься вопросами улучшения инвестиционного климата, налогов и сборов, наработкой изменений к законодательству.

При этом А.Клименко отметил, что готов лично возглавить Инвестиционный совет.

Как сообщал УНИАН, украинские предприятия с иностранными инвестициями за два года – 2011-й и 2012-й – увеличили объем реализованной продукции на 4% - до 870 млрд грн с 838,6 млрд грн, а также увеличили объем экспорта на 22% до 205,3 млрд грн с 159,4 млрд грн.

При этом объем уплаченных налогов также вырос – до 54,2 млрд грн с 50 млрд грн в 2011 году. Объем возмещенного НДС иностранным инвесторам в 2012 году составил 19 млрд грн, что на 28% больше показателя 2011 года (14,8 млрд грн), из них 8,1 млрд грн было возмещено в автоматическом режиме.

Ранее Министерство доходов и сборов ввело новый сервис для компаний с иностранными инвестициями, суть которого в предоставлении правовой оценки инвестиционных проектов на предмет наличия налоговых рисков, возникающих в том числе из-за неверного толкования украинского законодательства.

Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Возглавил новое министерство экс-глава ГНСУ Александр Клименко.

Министр заявил, что одним из приоритетов новосозданного министерства является переход от фискального органа к сервисной службе.

Ранее президент Украины Виктор Янукович заявил, что в этом году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса (Doing Business). В 2012 году Украине удалось подняться на 15 пунктов и занять 137-е место в рейтинге. Кроме того, согласно исследованиям Research & Branding Group, в ноябре 2012 года иностранные инвесторы, работающие в Украине, демонстрировали «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называли налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества.