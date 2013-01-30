Торги на межбанке в среду закрылись котировками 8,1425/8,1455 грн/долл.

В среду, 30 января, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1460, к 12:00 сузился спрэд - 8,1430/8,1455. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1425/8,1455 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2712/16, к закрытию цены выросли до 0,2715/19. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,9795 (-0,1905).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3415/1,3460.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9945/11,0030, к 12:00 цены ушли вверх - 11,0145/11,0220. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0240/11,0320.