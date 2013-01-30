«Укрсоцбанк» в 2012 году сократил прибыль на 46%

АКБ «Укрсоцбанк» (г. Киев) в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, сократил чистую прибыль на 46% – до 8,072 млн грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Согласно отчету, прибыль банка в IV квартале 2012 года составила 1,873 млн грн против 8,563 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в 2012 году снизились на 3,4% и на 1 января 2013 года составили 38,83 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – на 18,5%, до 23,689 млрд грн, обязательства – на 7,2%, до 31,173 млрд грн.

Уставный капитал в 2012 году вырос на 43% - до 1,815 млрд грн, собственный капитал - на 15,88%, до 7,657 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Укрсоцбанк» в 2011 году получил чистую прибыль 14,853 млн грн.

На 1 января 2013 года основными акционерами банка были украинская «Ферротрейд Интернешнл», прямое участие – 48,3958%, и UniCredit Bank Austria AG, прямое участие – 49,9663%, опосредованное – 48,3958%.