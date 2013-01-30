«УкрСиббанк» в 2012 году получил 65,2 млн грн прибыли

«УкрСиббанк», входящий в группу крупнейших украинских банков, в 2012 году получил 65,187 млн грн прибыли против 3,768 млрд грн убытка за 2011 год.

Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Согласно отчету, прибыль банка в IV квартале 2012 года составила 5,551 млн грн, против убытка в размере 2,373 млрд грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в 2012 году сократились на 21% и на 1 января 2013 года составили 25,888 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 17,3%, до 15,310 млрд грн, обязательства - на 23,6%, до 23,260 млрд грн. Уставный капитал банка сократился в 4,2 раза - до 1,774 млрд грн, собственный капитал вырос на 11% - до 2,629 млрд грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 84,9996% акций «УкрСиббанка» еще 15% акций банка принадлежит ЕБРР.

«УкрСиббанк» в 2011 году увеличил убыток на 22% по сравнению с 2010 годом - до 3,768 млрд грн.