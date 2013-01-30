«ПриватБанк» намерен открыть в 2013 году 43 новых отделения в регионах России

В текущем году крупнейший банк Украины по объему активов «ПриватБанк» откроет в России 43 новых филиала и операционных офиса, увеличив, таким образом, свою сеть до 275 отделений, сообщается на сайте банка.

«ПриватБанк планирует активно расширять сеть в Ивановской, Белгородской, Владимирской областях, Воронеже, Новгороде, Курске, Мурманске и других городах. Также в начале года «ПриватБанк» откроет свои первые офисы в Перми», - говорится в сообщении.

Также указывается, что по итогам 2012 года сеть банковских офисов «ПриватБанка» в России увеличилась на 12%, обеспечив банку присутствие в 32 крупнейших российских регионах.

Справка УНИАН. Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан.

В России «ПриватБанк» обслуживает клиентов через дочерний банк ЗАО МКБ «Москомприватбанк». На 1 октября 2012 года активы банка составляют 44,16 млрд рублей (89-е место в России), депозитный портфель - 33,62 млрд (44-е место в России).

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