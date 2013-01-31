Чистая прибыль Deutsche Bank в 2012 году снизилась в 6 раз - до 0,7 млрд евро
08:37, 31 января 2013Финансы
0
Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в 2012 году снизилась в 6 раз по сравнению с 2011 годом и составила 0,7 миллиарда евро против 4,3 миллиарда евро в 2011 году, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.
Выручка банка при этом увеличилась за 12 месяцев на 1,5% и составила 33,7 миллиарда евро.
Читайте также:
Deutsche Bank выделит «Укртрансгазу» кредит в 53,5 млн евро на модернизацию ГТС
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter