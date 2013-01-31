В США впервые с 2009 года зафиксирован спад экономики. Учетная ставка - на рекордном минимуме

Экономика США дала первый сбой за последние три года. По итогам четвертого квартала 2012 года зафиксировано падение ВВП на 0,1%. Это обостряет опасения относительно сокращения расходов бюджета, которое может автоматически произойти с 1 марта. Пока эксперты уверены, что до рецессии не дойдет.

С октября по декабрь 2012 года реальный ВВП США сократился на 0,1% в годовом исчислении, говорится в сообщении Бюро экономической статистики США. Это резкое ухудшение по сравнению с предыдущим кварталом, когда был зафиксирован рост на 3,1% и первое сокращение ВВП с момента выхода из рецессии в середине 2009 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста ВВП на 1,1%. Бюро отмечает, что это не последняя оценка, уточненная версия появится 28 февраля 2013 года.

Такие слабые показатели ВВП Министерство торговли США объясняет максимальным за 40 лет сокращением расходов на военные нужды. Экспорт США также упал на 5,7% по сравнению с ростом на 1,9% в третьем квартале.

«Рост экономической активности приостановился в последние месяцы, что в значительной степени объясняется нарушениями, связанными с погодными условиями, и другими переходными факторами», - говорится в сообщении Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания. Тогда как в декабре ФРС отмечала сохранение умеренных темпов роста. Также ФРС объявила о продлении стимулирующих мер на 85 млрд долл. ежемесячно - она продолжит выкупать казначейские облигации на 45 млрд долл. в месяц и ипотечные бумаги на 40 млрд долл. в месяц, передает Газета.RU.

Кроме того, ФРС сохранила учетную ставку межбанковского кредита на рекордно низком уровне в 0-0,25%

Новости о стимулировании не смогли поддержать рынки. Данные по ВВП разочаровали участников фондовых торгов. По итогам среды индекс Dow Jones упал на 0,32%,индекс NASDAQ снизился на 0,36%, S&P 500 также сократился на 0,39%.

Падение ВВП - особенно опасный фактор в преддверии сокращения расходов бюджета США, которое может автоматически наступить в марте.

Автоматическое сокращение расходов Пентагона на 600 млрд долл. за 10 лет и остальных бюджетных программ еще на 600 млрд долл. произойдет 1 марта 2013 года. Снизить расходы на такую сумму правительство пообещало еще в 2011 году в ходе очередных споров вокруг предельно допустимого размера госдолга (потолок госдолга тогда подняли именно в обмен на это обещание). Первоначально речь шла о сокращении с 1 января 2013 года. В сочетании с резким ростом налоговой нагрузки на жителей США из-за прекращения действия налоговых льгот с начала 2013 года это стало серьезной проблемой для экономики государства, получившей название «фискальный обрыв». Но по налоговой части республиканцам и демократам удалось договориться, а сокращение расходов было отложено до 1 марта. Автоматическое сокращение расходов не устраивает полностью ни одну партию. И если демократы и республиканцы в Конгрессе сумеют договориться, то они могут заменить его на более мягкий вариант, но переговоры проходят тяжело.

Но пока вероятность того, что падение перейдет в рецессию (для этого нужно, чтобы ВВП сокращался как минимум два квартала подряд), по мнению экспертов, все-таки невысока.