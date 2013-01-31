Банк «Финансовая инициатива» в 2012 году сократил прибыль на 6,4%

Банк «Финансовая инициатива», один из крупных банков Украины, в 2012 году сократил прибыль по сравнению с показателем 2011 года на 6,4% до 1,14 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 9,3% - до 10,04 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов сократились на 2,3% - до 8,17 млрд грн. Обязательства банка за год выросли на 11,8% - до 8,13 млрд грн, средства клиентов - на 12,9% до 4,38 млрд грн. Собственный капитал за отчетный период увеличился на 0,1% до 1,91 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,85 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансовая инициатива» (Киев) работает на рынке Украины с 2005 года. Основным владельцем банка является финансовая компания «Инвест-Сервис» (100% акций банка).

В 2011 году банк «Финансовая инициатива» сократил прибыль на 17% – до 1,22 млн грн.