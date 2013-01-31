Торги на межбанке открылись котировками 8,1420/8,1465 грн/долл.

В четверг, 31 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,1420/8,1465 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2709/13, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0295/11,0375. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3545/47 (среда — 1,3505/07).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.