«Райффайзен Банк Аваль» в прошлом году увеличил прибыль на 10%

«Райффайзен Банк Аваль», один из крупнейших банков Украины, в 2012 году увеличил прибыль на 10,4% до 33,85 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 30,66 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год сократились на 7,1% - до 47,69 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 14,3% - до 26,07 млрд грн. Обязательства банка за год снизились на 7,9% - до 41,35 млрд грн, средства клиентов выросли на 0,6% до 27,80 млрд грн. Собственный капитал за отчетный период сократился на 1,9% до 6,35 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 3,0 млрд грн.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» работает на рынке Украины с 1992 году. Банк является частью банковской холдинговой группы «Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ», Австрия, которой принадлежит 96,18% акций банка.