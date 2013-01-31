Банки сокращают задолженность перед нерезидентами - НАБУ

Банки постепенно сокращают задолженность перед нерезидентами путем замещения внешних ресурсов внутренними заимствованиями, говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщает НАБУ со ссылкой на данные Национального банка Украины, удельный вес обязательств перед нерезидентами в общих обязательствах банковской системы на 1 декабря 2012 года снизился до 19,5% с 21,2% на начало года. Согласно показателям платежного баланса в декабре 2012 года банковские учреждения привлекли на внешних рынках 758 млн долл. в форме среднесрочных и долгосрочных кредитов, размещения облигаций. Выплаты от погашения ранее привлеченных среднесрочных и долгосрочных заимствований за указанный период превысили объемы привлечения на 88 млн долл. и составили 846 млн долл. Отрицательное сальдо платежного баланса за 2012 год составило 2 016 млн долл. Всего за 2012 год банки погасили 6 721 млн долл. среднесрочных и долгосрочных обязательств, в то время как привлекли 4 705 млн долл. Отрицательное годовое сальдо по краткосрочным кредитам составило 983 млн долл. По итогам 2012 года уровень рефинансирования выплат по ранее привлеченным кредитам и облигациям банковских учреждений составил 77%.

«Учитывая достаточно сложную ситуацию на глобальных финансовых рынках, а также выход из Украины ряда иностранных банков, возможности рефинансирования внешних заимствований за счет средств нерезидентов будут ограничены», - полагают эксперты НАБУ.

Справка УНИАН. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) была создана 4 ноября 2011 года. Согласно информации, обнародованной на сайте ассоциации, в настоящее время ее членами являются 98 кредитно-финансовых учреждений.