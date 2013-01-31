Миндоходов против исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности

Исключение акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Такое мнение высказали специалисты Министерства доходов и сборов Украины в комментарии, переданном УНИАН.

«Марки подтверждают уплату акцизного налога, легальность ввоза и реализации на территории Украины алкоголя и табака. Каждый бланк имеет серию и номер, что позволяет исключать их дублирование. Кроме того, списываются бланки в соответствии с утвержденной формой. И такой порядок исключает подделку документов – в данном случае акцизных марок», - утверждают в Миндоходов.

Специалисты министерства также обращают внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает жизни и здоровью.

«Так, в рамках операции «Акциз», начатой в декабре 2012 года, прекращена деятельность 19 незаконных производств подакцизных товаров. В Единый государственный реестр досудебных расследований внесена информация о 151случае правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом подакцизных товаров. Извлечено подакцизных товаров на общую сумму 42,9 млн грн», - сказано в комментарии министерства.

По мнению специалистов Миндоходов, отмена бланков акцизных марок как документов строгой отчетности приведет к росту таких правонарушений в несколько раз.

Вместе с тем, упразднение требования ведения строгой отчетности в отношении свидетельства плательщика единого налога и предоставления торгового патента было бы, по мнению Министерства доходов и сборов, приемлемо. «Это будет способствовать повышению качества налогового сервиса, упростит процедуры администрирования налогов и уменьшит временные затраты налогоплательщиков на получение разрешительных документов. Кроме того, такие нововведения будут способствовать повышению показателей Украины в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Doing Business», - уверяют в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины предложило внести изменения в Налоговый кодекс в части сокращения перечня бланков строгой отчетности, а именно – исключить из этого перечня бланки марок акцизного налога, торговые патенты и свидетельства плательщика единого налога. Принятие подготовленного законопроекта, по мнению специалистов Минюста, позволит исключить из законодательства нормы, усложняющие ведение бизнеса.