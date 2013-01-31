Еврокомиссия может заморозить выплаты Польше на строительство дорог

Варшава. Исполнительный орган Европейского союза, Еврокомиссия, может не выплатить Польше на строительство дорог значительную часть зарезервированных для страны средств в рамках программ помощи в текущем бюджете ЕС, если страна не выяснит обстоятельства возможного ценового сговора при реализации этих проектов.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом пишет в четверг Gazeta Wyborcza, называя сумму 11 млрд евро, в то время, как другие польские СМИ, в частности, польское информационное агентство РАР называет суму в 4 млрд евро, которую намерена заморозить ЕК.

"Пока Польша не выяснит, имел ли место при строительстве трех дорог ценовой сговор, она не получит 11 млрд евро дотаций Евросоюза", - сказала GW пресс-секретарь Еврокомиссии Ширин Вилер.

Польская государственная администрация автомобильный дорог (GDDKiA), которая распределяет средства на строительство дорог в Польше и получает средства дофинансирования из Евросоюза, сообщила, что она уже использовала 75% средств, зарезервированных на ее проекты до конца 2015 года - около 6,5 млрд евро.

По ее оценкам, согласно текущему бюджету Евросоюза, GDDKiA должна получить от Еврокомиссии еще около 4 млрд евро.

Представители дорожной администрации считают, что в любом случае получат эти средства.

По данным польских СМИ, около десятка менеджеров и один из директоров GDDKiA договорились между собой о том, кто какой тендер выиграет, чтобы каждый получил свой заказ и смог заработать.

Польская прокуратура уже выдвинула обвинения в ценовом сговоре его участникам, среди которых есть иностранцы.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия 30 января подтвердила сообщение польских СМИ о том, что она заморозила выплату более 800 млн евро из-за возможного ценового сговора ряда компаний при строительстве трех дорог, одна из которых ведет к границе с Украиной в пункт пропуска "Корчова-Кракивец" (Львовская область).

Польское министерство регионального развития назвало решение Еврокомиссии, которое она приняла в конце прошлого года, недоразумением, отметив, что информировала европейских чиновников о расследовании возможного ценового сговора еще с 2010 года.

Польша рассчитывает добиться разблокирования платежей в марте т.г.