«Эрсте Банк» в 2012 году увеличил убыток в 2,7 раза

«Эрсте Банк», один из крупных банков Украины, в 2012 году увеличил убыток в 2,7 раза по сравнению с 2011 годом, сообщил банк в пресс-релизе, переданном УНИАН.

Согласно пресс-релизу, активы банка за 2012 год сократились на 19,7% - до 8,03 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 2,5% до 3,59 млрд грн. Обязательства банка за год снизились на 24,7% - до 6,62 млрд грн, средства клиентов выросли на 51,9% - до 2,91 млрд грн. Собственный капитал за отчетный период увеличился на 16,3% - до 1,41 млрд грн, уставный капитал — на 0,7% до 1,38 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, за 2011 год банк получил убыток в размере 172,0 млн грн.

«Эрсте Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года. В декабре 2012 года Erste Group и собственник «Фидобанка» (Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. «Эрсте Банк» в Украине остается частью Erste Group и будет работать под своим действующим брендом до закрытия сделки, запланированного в течение 6 месяцев, а после планируется изменение бренда и слияние бизнеса с «Фидобанком».

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