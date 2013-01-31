У Украины резко возросла потребность во внешнем кредитовании - МВФ

У Украины резко возросла потребность во внешнем кредитовании, заявил в интервью Deutsche Welle представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Макс Альер.

По его словам, мировая экономическая конъюнктура повлияла на экономику Украины, что привело к снижению темпов роста экономики, уменьшению объемов экспорта и снижению государственных доходов. "В результате резко возросла потребность во внешнем кредитовании и поисках новых источников поступлений средств в бюджет", - отметил М.Альер.

По его словам, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо принять конкретные меры, а также создать условия для экономического роста, что является основной задачей для Украины. "По большому счету, мы говорим о тех требованиях, которые были названы в предыдущей программе МВФ", - отметил представитель МВФ.

"Решение о том, предоставим ли мы помощь Украине, будет зависеть от экономической ситуации в стране, а также от того, выполнит ли украинская власть наши требования в сфере экономики", - добавил он.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

29 января 2013 года миссия Международного валютного фонда прибыла с визитом в Украину и будет находиться в стране до 12 февраля.

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