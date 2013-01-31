Столичные налоговики за год прекратили деятельность 15 конвертационных центров

Государственная налоговая администрация в Киеве в 2012 году прекратила деятельность 15 конвертационных центров с общим теневым оборотом 2,5 млрд грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ Киева со ссылкой на начальника управления налоговой милиции столицы Игоря Усика.

По его словам, в состав конвертационных центров входили 125 фиктивных фирм. При отработке предприятий реального сектора, оказавшихся заказчиками услуг конвертационных центров, в бюджет было дополнительно перечислено 173 млн грн налогов и сборов, а кроме того - возбуждено 59 уголовных дел, в том числе 56 – за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. К уголовной ответственности привлечены 10 человек – организаторов конвертационных центров.

В Налоговой отмечают, что деятельность по выявлению преступных сетей продолжается. В частности, в первые дни января в Киеве налоговики прекратили деятельность сразу двух конвертационных центров, которые «проконвертировали» более 130 млн грн. Вероятные потери бюджета составили 50 млн грн. Во время обысков у злоумышленников выявлены 850 тыс. грн наличности и 54 печати фиктивных предприятий. На данный момент ведутся досудебные расследования, назначены дополнительные налоговые проверки.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине за 8 месяцев 2012 года налоговики прекратили деятельность 69 конвертационных центров, оборот которых составил 7,7 млрд грн. На счетах подконтрольных «конвертаторам» предприятий было заблокировано 19,1 млн грн, арестовано имущество стоимостью 51,4 млн грн. Объем доначислений составил 1 млрд грн. В 2011 году налоговая милиция выявила более 90 конвертационных центров, которые конвертировали средств на сумму 15,3 млрд грн. С контрагентов в бюджет было взыскано свыше 257,2 млн грн.