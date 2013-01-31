Платежный баланс продолжит оказывать давление на гривну в этом году — эксперт

Негативное влияние на гривну и золотовалютные резервы в текущем году продолжит оказывать платежный баланс Украины, несмотря на возможное его улучшение, говорится в комментарии руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко, переданном агентству УНИАН.

По его мнению, отрицательное сальдо платежного баланса по итогам года может сократиться до 2,5-3 млрд долл. против 4,174 млрд долл. в 2012 году.

«Сохраняющийся слабый спрос на украинские товары на фоне медленного восстановления мировой экономики и еврозоны, в частности, а также остающиеся высокими цены на российский газ будут продолжать оказывать давление на торговый баланс. Тем не менее, вероятная плавная девальвация гривны, а также ожидаемое восстановление мировой торговли во второй половине года будут способствовать улучшению данного показателя», – говорит Н.Ивченко.

В то же время, по словам эксперта, финансовый счет платежного баланса будет зависеть от долговой политики Украины: от частоты и эффективности выходов на рынок еврооблигаций, от возможных займов у других кредиторов, от того, как быстро будет возобновлено сотрудничество с МВФ.

Н.Ивченко, отмечает, что давление на финансовый счет платежного баланса будет оказывать необходимость погашения внешних долгов, в том числе, перед МВФ.

«Вероятно, положительное сальдо финансового счета платежного баланса в 2013 году составит около 10 млрд долл., что примерно сопоставимо с показателем прошедшего года» - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН,дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года, по сравнению с 2011 годом, увеличился в 1,7 раза – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,455 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).