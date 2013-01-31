Экс-глава Аграрного фонда возглавил зерновую корпорацию

Бывший руководитель Аграрного фонда Украины Игорь Якубович возглавил Государственную продовольственно-зерновую корпорацию и сегодня, 31 января, был представлен коллективу корпорации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Представлял И.Якубовича первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Перед корпорацией стоят серьезные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности страны. Мы также надеемся, что корпорация увеличит свое присутствие на зерновом рынке Украины», - цитирует пресс-служба И.Бисюка.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 30 января уволил Игоря Якубовича с должности главы Аграрного фонда и назначил на этот пост Александра Кирюка.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

Аграрный фонд создан постановлением правительства №543 от 6 июля 2005 года. Аграрный фонд выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.