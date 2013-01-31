НАБУ: продолжение ухода евробанков из Украины - сигнал об ухудшении финситуации в Европе

Продолжение выхода европейских банков из украинского банковского сектора будет сигналом о дальнейшем ухудшении ситуации в финансовом секторе Европы, сказал в комментарии агентству УНИАН исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов.

«Европейский банковский капитал вынужден пойти на кардинальный шаг - оставить рынки развивающихся стран, чтобы сохранить внутреннюю стабильность и выровнять ситуацию в банковском секторе в самой Европе», - отметил он.

По словам С.Мамедова, такое поведение европейских банков может объясняться необходимостью с января 2013 года начать возврат краткосрочных кредитов, полученных от Европейского центробанка в рамках программы кризисного рефинансирования, которая началась в 2011 году. «Для возврата кредитов европейские банки вынуждены консолидировать свои активы, что они и делают, выводя их из неевропейской зоны в «материнские» структуры в странах ЕС», - сказал С.Мамедов.

Также, по его словам, выводить капитал из неевропейских рынков банки заставляет и новая волна долгового кризиса в ЕС. Он подчеркнул, что европейцам пока не удалось решить вопрос с Грецией и Испанией, при этом уже появился новый претендент на дефолт и выход из еврозоны - Кипр.

«По большому счету, именно необходимость решения долговых проблем в ЕС усиливает негативные тенденции оттока банковского капитала с украинского рынка. К сожалению, процесс продолжается, а это значит, что Украина теряет возможности как объект для международных инвестиций. Как результат, теперь мы вынуждены рассчитывать только на внутренние ресурсы», - отметил исполнительный директор НАБУ.

При этом он выразил уверенность, что уже со следующего года ситуация изменится в лучшую сторону, «когда будет проведена необходимая коррекция экономического курса как в ЕС, так и в Украине».