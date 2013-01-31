Украина и Япония в ближайшее время подпишут соглашение о защите инвестиций

Украина и Япония в ближайшее время намерены подписать соглашение о либерализации, привлечении и взаимной защите инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом сообщил министр экономразвития Игорь Прасолов в ходе встречи с послом Японии в Украине Тоичи Саката.

"Уверен, что подписание в ближайшее время Соглашения станет важным сигналом деловым кругам Японии относительно гарантий защиты их инвестиций в Украину, и интерес инвесторов к Украине будет расти", - сказал И.Прасолов.

Он отметил, что украинская сторона завершает изучение предложений, высказанных японской стороной к этому документу.

Украина, подчеркнул министр, рассматривает Японию как перспективного партнера и настроена на активизацию двусторонних деловых связей, расширение торговли и кооперации, реализацию новых бизнес-проектов.

И.Прасолов отметил, что, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, в товарообороте между Украиной и Японией отмечается рост на 30%. Однако потенциал сотрудничества, по его мнению, еще не использован в полной мере.

Как сообщал УНИАН, Япония предоставила Украине 19,1 млрд иен (приблизительно 227 млн долл.) для сооружения терминала D международного аэропорта «Борисполь».

Также на сегодняшний день по схемам «зеленых инвестиций» реализовываются украинско-японские проекты в Луганске, Донецке, Крыму и других регионах.