Торги на межбанке в четверг закрылись котировками 8,1415/8,1450 грн/долл.

В четверг, 31 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1420/8,1465, к 12:00 сузился спрэд 8,1425/8,1450. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1415/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2709/13, к 12:00 цены повысились 0,2710/14. К закрытию цены снизились - 0,2707/11. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,0605 (+0,0810).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3415/1,3460. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0295/11,0375, к 12:00 цены ушли вверх 11,0410/11,0480. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,0340/11,0425.