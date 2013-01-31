Миндоходов разъяснило правила регистрации независимой профессиональной деятельности

Физические лица, намеревающиеся заниматься независимой профессиональной деятельностью, должны зарегистрировать свою деятельность, получить соответствующее свидетельство о регистрации и в течение 10 дней после получения свидетельства встать на учет в налоговых органах.

Об этом говорится в разъяснении Министерства доходов и сборов, переданном УНИАН.

Согласно разъяснению, для регистрации в налоговых органах необходимо подать заявку и перечень документов по месту проживания лично, рекомендательным письмом или с помощью уполномоченного лица. Постановка на учет осуществляется не позднее следующего рабочего дня с момента подачи пакета документов.

В Миндоходов также обращают внимание, что доходы физического лица, полученные на протяжении года, облагаются налогом по ставке 15%. Если объем доходов превышает 10-кратный размер минимальной заработной платы (1 147 грн), он облагается налогом по ставке 17%.

Независимая профессиональная деятельность, согласно разъяснению, - это деятельность в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской сфере. Сюда же входит деятельность врачей, частных нотариусов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, инженеров или архитекторов, миссионеров (или людей, связанных с религиозной деятельностью), а также любая другая подобная деятельность при условии, что ею занимается человек, не являющийся нанятым работником или предпринимателем, и использующий труд не более 4 нанятых сотрудников.

Как сообщал УНИАН, госбюджетом на 2013 год запланировано поступление в казну 78,026 млрд грн налога на доходы физлиц.

Основными факторами, которые, как ожидается, положительно повлияют на увеличение поступлений от данного налога, названы рост расходов на оплату труда, легализация зарплат, увеличение доходов низкооплачиваемых слоев населения за счет повышения минимальных социальных гарантий, а также увеличение доходов домашних хозяйств за счет индивидуальной предпринимательской деятельности.