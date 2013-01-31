«Ощадбанк» в 2012 году увеличил прибыль на 12,2%

«Ощадбанк» (г. Киев) в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличил чистую прибыль на 12,2% – до 565,825 млн грн. Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

В IV квартале 2012 года банк получил прибыль 154,802 млн грн против 119,24 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка за 2012 год увеличились на 16,9% и на 1 января 2013 года составили 85,996 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 1,4%, до 51,187 млрд грн, обязательства выросли на 21,4%, до 67,877 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 15,538 млрд грн, собственный капитал увеличился на 2,5% – до 18,118 млрд грн.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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