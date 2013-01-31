Каждый месяц в столице регистрируются 1200 плательщиков НДС

Количество плательщиков налога на добавленную стоимость, ежемесячно регистрирующихся в налоговых органах столицы, составляет в среднем 1200 плательщиков, сообщили УНИАН в Государственной налоговой службе в г. Киеве.

Согласно сообщению, общее количество плательщиков НДС, зарегистрированных в Киеве, достигло 57,5 тыс. плательщиков. Активному росту количества зарегистрированных плательщиков НДС, по мнению налоговиков, способствует упрощение процедуры регистрации плательщика, предполагающей, в том числе, возможность регистрации плательщика через Интернет.

Как сообщили в ГНСУ Киева, через Интернет также можно присылать запрос на подтверждение достоверности индивидуального налогового номера и номера свидетельства плательщиков НДС контрагента.

Как сообщал УНИАН, количество столичных предпринимателей, подавших в 2012 году отчетность в электронном виде, составило 89,7 тыс. субъектов предпринимательства. Количество плательщиков НДС, подающих отчетность через Интернет, в 2012 году составило 61 тыс. субъектов, что на 28% больше показателя 2011 года. Такому росту, по мнению налоговиков, способствовала слаженная работа отделений Центра сертификации ключей. В частности, в 2012 году в Киеве клиентами отделений центра стали 35 тыс. предпринимателей, которым выдано 58 тыс. ключей.