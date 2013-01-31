Беларусь получила четвертый транш кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС на 440 млн долл.

Минск. В Беларусь поступил четвертый транш кредита Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в размере 440 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

По информации Минфина, транш зачислен на счет Министерства финансов в Национальном банке и будет направлен на пополнение международных резервных активов Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС 4 июня 2011 года одобрил выделение Беларуси финансового кредита в объеме 3 млрд долл.

Кредит выделяется шестью траншами в течение 2011-2013 годов в соответствии с выполнением этапов Стабилизационной программы правительства Беларуси, нацеленной на стабилизацию платежного баланса и повышение конкурентоспособности экономики.

Кредит предоставлен сроком на 10 лет, включая трехлетний льготный период, и предусматривает плавающую процентную ставку, отражающую цену фондирования России на международных рынках.

Первый транш в 800 млн долл. был перечислен Беларуси 21 июня 2011 года, еще 440 млн. долл. – в декабре 2011 года.

В 2012 году Беларусь должна была получить два транша по 440 млн долл. каждый. Третий транш был получен в июне и зачислен в золотовалютные резервы страны.

Белорусская сторона планирует, что оставшиеся два транша, при условии положительного решения Антикризисного фонда ЕврАзЭС по ним, поступят в Беларусь в 2013 году.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году. В последующие годы участниками банка стали Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Миссия банка заключается в содействии экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.

Банк управляет средствами Антикризисного фонда ЕврАзЭС, учрежденного в 2009 году правительствами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в целях содействия странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, обеспечении их экономической и финансовой стабильности, поддержке интеграционных процессов в регионе.

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