«УниКредит Банк» в 2012 году увеличил прибыль на 46%

«УниКредит Банк», один из крупных банков Украины, в 2012 году увеличил прибыль на 46,2% - до 54,04 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год сократились на 1,8% - до 6,44 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 20,8%, до 2,83 млрд грн. Обязательства банка за год снизились на 2,9% - до 5,48 млрд грн, средства клиентов выросли на 5,3% - до 2,07 млрд грн. Собственный капитал за отчетный период увеличился на 5,7% - до 957,42 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 653,51 млн грн.

Как сообщал УНИАН, за 2011 год банк получил прибыль в размере 36,95 млн грн.

Справка УНИАН. «УниКредит Банк» (ранее - банк Пекао, г.Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года. Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. Основным владельцем банка является структура группы - Bank Polska Kasa Opieki, Польша (100% акций банка).

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