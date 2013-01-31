Потребительский спрос в Украине в этом году существенно замедлится - эксперт

Потребительский спрос в Украине в текущем году существенно замедлится в связи с более жесткой бюджетной политикой, а инвестиционная активность вряд ли оживится.

Об этом УНИАН сообщила главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Эксперт также отметила, что перспективы роста экономики Украины все в большей степени зависят от экспорта.

Комментируя результаты работы украинской экономики в четвертом квартале 2012 г., Е.Белан отметила, что падение ВВП в четвертом квартале 2012 г. оказалось существенно ниже ожиданий аналитиков компании (-1,5% г/г).

«Как и прежде, негативное влияние на экспортно-ориентированную украинскую экономику оказывает ослабление внешнего спроса», - отметила эксперт.

По ее словам, промышленное производство, на долю которого приходится почти четверть ВВП, сократилось оценочно на 5,2% г/г в четвертом квартале 2012 г. по сравнению с падением приблизительно на 4,2% в третьем квартале 2012 г., в основном за счет ухудшающейся динамики в экспортно-ориентированных секторах - металлургии, химии, машиностроении, что свидетельствует о дальнейшем ослаблении внешнего спроса.

Учитывая слабые данные за четвертый квартал 2012 г., аналитики Dragon Capital понизили прогноз роста реального ВВП на 2013 г. с 2,5% г/г до 1,2%. Кроме того, они ухудшили свою оценку роста промышленного производства на 2013 г. с 3,0% г/г до 2,5%.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%. Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.