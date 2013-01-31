Глава МИД Литвы: Украине придется сделать выбор между Таможенным союзом и ЗСТ с ЕС

Брюссель. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявляет, что Украине придется сделать выбор между Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана и зоной свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам.

«Есть разные сигналы, разные рассуждения о том, как можно было бы ассоциироваться с Таможенным союзом и в то же время продвигаться вперед в договоре о зоне свободной торговли с Евросоюзом, но здесь как раз нужно выбирать», - сказал литовский министр.

Он отметил, что есть некоторые положения, которые нельзя переступить, в частности те, которые могут не соответствовать правилам свободной торговли, существующим в Европейском Союзе.

«Мы не будем навязывать свое мнение. Наше мнение таково, что мы уверены, что Украина принадлежит Европе... Но мы будем уважать любой выбор Украины», - подчеркнул вместе с тем Л.Линкявичюс.

Он добавил, что от этого выбора будет зависеть и степень партнерства Украины с Евросоюзом.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.