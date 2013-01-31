Кабмин предлагает освободить органы государственной исполнительной службы от уплаты судебного сбора

Кабинет министров внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который предусматривает освобождение органов государственной исполнительной службы от уплаты судебного сбора.

Проект разрабатывался Министерством юстиции с целью уменьшения расходов средств государственного бюджета, сообщил министр юстиции Александр Лавринович.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по слова министра, правительственным законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Закона Украины «О судебном сборе», в результате чего органы государственной исполнительной службы будут освобождены от уплаты судебного сбора по делам, связанных с вопросами, касающимися полномочий этих органов.

Такая законодательная инициатива объясняется тем, что более 80% жалоб и исков, поданных в суд на действия государственных исполнителей, подаются должниками. При этом, чаще всего должники обжалуют постановления о взыскании исполнительного сбора. Фактически, как показывает практика, должником обжалуется почти каждое постановление о взыскании исполнительного сбора.

Это, в свою очередь, обусловливает расходы из государственного бюджета в виде оплаты судебного сбора, которые осуществляются Государственной исполнительной службой при рассмотрении таких жалоб в судах.

При этом, учитывая суммы исполнительного сбора и категории исполнительных документов, которые исполняются отделом принудительного исполнения судебных решений, суммы судебного сбора также достигают значительных величин. Например, только в течение 2011 года органами государственной исполнительной службы взыскано 345 424 538 грн исполнительного сбора. Как известно, исполнительный сбор взимается в размере 10 процентов суммы, которая подлежит взысканию, в случае невыполнения должником решения имущественного характера в срок.

Таким образом, предусматривается, что внесение изменений в законодательство позволит уменьшить расходы средств государственного бюджета на уплату судебного сбора органами государственной исполнительной службы.