Процедуру прекращения субъектов хозяйствования упростят, ограничив срок заявления требований кредиторов

Кабинет министров одобрил проект закона, разработанный Министерством юстиции, об упрощении процедуры прекращения юридических лиц и физических лиц-предпринимателей путем ограничения максимального срока заявления кредиторами своих требований к юридическому лицу, которое прекращается, и физическому лицу-предпринимателю, которое прекращает предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Как подчеркнул министр юстиции Александр Лавринович, разрабатывая соответствующий законопроект, Минюст исходил из того, что в настоящее время сроки заявления кредиторами своих требований довольно растянуты во времени. В частности, Гражданским кодексом определено, что этот срок не может составлять меньше двух месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении субъекта хозяйствования и не может быть больше шести месяцев для юридических лиц, а для физического лица - предпринимателя – больше трех.

Правительственным проектом закона предусматривается уменьшить максимальный срок подачи кредиторами своих требований. В частности, установить, что такой срок не может быть больше трех месяцев со дня опубликования сообщения о принятии субъектами хозяйствования соответствующего решения о прекращении.

Таким образом предусматривается упростить обременительную процедуру прекращения субъекта хозяйствования.

Среди прочего, также предусматривается, что законодательное урегулирование таких сроков станет дополнительной мерой для уменьшения коррупционных проявлений за счет выполнения должностными лицами соответствующих государственных органов своих полномочий в пределах, установленных законом. А также сделает невозможным давление контролирующих органов на субъектов хозяйствования во время проведения проверок, связанных с прекращением субъекта хозяйствования.

В ближайшее время, по словам министра юстиции, законопроект будет внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.