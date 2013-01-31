АПНУ предлагает учитывать переплаты при оформлении авансовых налоговых платежей

Ассоциация плательщиков налогов Украины (АПНУ) предложила предусмотреть возможность учета переплат по налоговым платежам при оформлении и администрировании авансовых налоговых платежей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АПНУ.

«Требования о необходимости уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль при наличии сверхвыплаченных сумм (переплат) приведут к дальнейшему ухудшению экономического положения субъектов предпринимательства. При этом главными пострадавшими будут экспортно-ориентированные производства. В этой связи возникает необходимость внедрения механизма, позволяющего учитывать уже существующие налоговые переплаты при оформлении авансовых платежей по этому налогу», - цитирует пресс-служба первого вице-президента АПНУ Василия Матийчика.

По мнению В.Матийчика, анализу и общественной экспертизе также подлежит инициатива введения в Украине всеобщего декларирования доходов в части оценки дороговизны обработки информации о доходах граждан. Еще одной не менее важной проблемой, по мнению руководства АПНУ, является обеспечение нормативной стабильности и упрощения ведения бизнес-процедур. «АПНУ уверена, что налоги должны выполнять не только фискальную, а и стимулирующую функцию, а налогоплательщик должен знать, куда тратятся выплаченные им в бюджет налоги», - сказано в сообщении ассоциации.

Как сообщал УНИАН, суммы налоговых платежей, уплаченных в государственный бюджет сверх плана, в 2012 году сократились на 25%, или на 3,2 млрд грн. Столь позитивная динамика, по информации Министерства доходов и сборов Украины, достигнута благодаря результативности проведенного анализа начислений налогов и их уплаты в бюджет. При этом часть сумм, уплаченных сверх необходимого, была возвращена на счета налогоплательщиков в соответствии с требованиями Налогового кодекса, а суммы, доначисленные в результате контрольно-проверочных работ, погашались за счет сверхуплаченных. Часть предпринимателей, по данным министерства, включили переплаты в декларации соответствующих налоговых обязательств следующих периодов.