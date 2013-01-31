«VAB Банк» в 2012 году снизил убыток на 53%

«VAB Банк», один из крупных банков Украины, в 2012 году снизил убыток на 53,3% - до 232,40 млн грн по сравнению с 2011 годом, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 45,5% - до 13,28 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 54,6%, до 7,63 млрд грн. Обязательства банка за год выросли на 47,4% - до 12,08 млрд грн, средства клиентов – на 47,9%, до 8,04 млрд грн. Собственный капитал за отчетный период увеличился на 28,7% - до 1,20 млрд грн, уставный капитал – на 88,1%, до 2,35 млн грн.

Как сообщал УНИАН, за 2011 год банк получил убыток в размере 497,36 млн грн.

Справка УНИАН. «VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года. В ноябре 2012 года бизнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited сконцентрировал 67,7% акций банка. В конце декабря 2012 года Quickcom Limited нарастила участие в уставном капитале банка до 82,9%. В январе 2013 года председатель правления банка Денис Мальцев сообщил о решении акционеров увеличить уставный капитал на 700 млн грн или на 29,8% путем дополнительного выпуска акций.