«ИНГ Банк Украина» в 2012 году втрое увеличил прибыль

«ИНГ Банк Украина», входящий в группу крупных украинских банков, в 2012 году увеличил прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2011 годом - до 552,36 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за 2012 год выросли на 7% - до 11,53 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 15,3%, до 8,68 млрд грн. Обязательства банка за год выросли на 4% - до 9,43 млрд грн, средства клиентов - в 2 раза, до 4,52 млрд грн. Собственный капитал банка за отчетный период увеличился на 22,8% - до 2,09 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 731,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, за 2011 год банк получил прибыль в размере 172,6 млн грн.

Справка УНИАН. «ИНГ Банк Украина» работает на рынке Украины с 1998 года. Основным владельцем банка является ING Bank, Нидерланды (100% акций).