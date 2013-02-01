Сенат США принял закон, снимающий необходимость до 19 мая повышать потолок госдолга

Сенат конгресса США принял в четверг, 31 января, законопроект, снимающий необходимость до 19 мая повышать потолок госдолга.

Законопроект предусматривает продолжение финансирования статей бюджета по оплате международных обязательств США, что позволяет стране избежать объявления технического дефолта. Белый дом поддержал законопроект, хотя и заявил, что предпочел бы не отсрочку решения вопроса, а его полное согласование на долгосрочный период.

23 января законопроект приняла палата представителей. Теперь документ направляется на подпись президенту, передает ПРАЙМ.

Потолок госдолга в США на данный момент составляет 16,394 триллиона долларов, в последний раз он повышался в конце января 2012 года. Страна преодолела его 31 декабря 2012 года, однако Минфин принял меры, необходимые для продолжения обслуживания долга до настоящего времени.

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