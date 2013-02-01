Создание единого администратора налогов выгодно для бизнеса - Американская торговая палата

При наличии у руководства Министерства доходов и сборов (МДС) политической воли, создание единой фискальной структуры может в будущем принести бизнесу определенные выгоды.

Об этом сказано в присланном УНИАН комментарии сопредседателя комитета по вопросам налогообложения Американской торговой палаты в Украине, директора отдела налогового и юридического консультирования KPMG Олега Чайки.

«Создание единой фискальной структуры может в будущем принести бизнесу и определенные выгоды. Например, речь может идти о единой регистрации в МДС, унификации проведения проверок и сокращении количества различных процедур и документов», - отметил О.Чайка.

Вместе с тем он добавил, что в краткосрочной перспективе реорганизация налоговой и таможенной службы для плательщиков налогов, скорее всего, повлечет определенную сумятицу и неразбериху.

«Увы, неизбежным следствием этого процесса на первоначальном этапе может стать снижение качества обслуживания», - уточнил эксперт.

Однако в перспективе, по словам О.Чайки, централизация функций будет способствовать и улучшению администрирования налоговых и таможенных сборов в Украине».

Как сообщал УНИАН, ранее министр доходов и сборов Александр Клименко заявил о желании создать Инвестиционный совет для прямого диалога с отечественными и иностранными инвесторами.

Ранее Министерство доходов и сборов ввело новый сервис для компаний с иностранными инвестициями, суть которого в предоставлении правовой оценки инвестиционных проектов на предмет наличия налоговых рисков, возникающих, в том числе, из-за неверного толкования украинского законодательства.

Министерство доходов и сборов создано 24 декабря 2012 года на базе Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Возглавил новое министерство экс-глава ГНСУ Александр Клименко.

Министр заявил, что одним из приоритетов новосозданного министерства является переход от фискального органа к сервисной службе.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что в этом году Украина должна войти в первую сотню рейтинга Всемирного банка (ВБ) по благоприятным условиям ведения бизнеса (Doing Business). В 2012 году Украине удалось подняться на 15 пунктов и занять 137-е место в рейтинге. Кроме того, согласно исследованиям Research & Branding Group, в ноябре 2012 года иностранные инвесторы, работающие в Украине, демонстрировали «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называли налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества.