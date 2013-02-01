Электронные ключи для таможенных операций можно получить в Центре сертификации ключей ГНСУ

Электронные ключи для оформления таможенных операций в режиме он-лайн можно получить с 6 февраля в аккредитованном Центре сертификации ключей Государственной налоговой службы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

В сообщении указывается, что смена центра выдачи электронных ключей объясняется завершением срока действия свидетельства об аккредитации Цента сертификации ключей Гостаможслужбы. Департамент таможенных информационных технологий и статистики с 1 февраля прекратил предоставление электронной цифровой подписи таможенным органам, таможенным брокерам и субъектам внешнеэкономической деятельности.

Все ключи электронной цифровой подписи, ранее выданные в Гостаможслужбе, остаются действующими до окончания срока их годности, указанного в сертификате.

Как сообщал УНИАН, количество налогоплательщиков, воспользовавшихся услугами аккредитованного Центра сертификации электронных ключей ГНСУ в 2012 году, составило 148 тыс. абонентов. Аккредитованный Центр сертификации ключей начал работу с 30 мая 2012 года. Центр предоставляет электронные ключи юридическим и физическим лицам бесплатно.