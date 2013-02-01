Торги на межбанке в пятницу открылись котировками 8,1430/8,1460 грн/долл.

В пятницу, 1 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1430/8,1460 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2714/18, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0895/11,0955. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3621/23 (четверг – 1,3545/47).

В четверг 31 января, Нацбанк на рынок не выходил.