Госдолг Беларуси в 2012 году вырос на 10,6% - до 15 млрд долл.

Минск. Государственный долг Беларуси на 1 января 2013 года составил 128,8 трлн белорусских рублей (примерно 15 млрд долл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

«Увеличение государственного долга в 2012 году в основном обусловлено ростом внутреннего долга, размер которого увеличился в прошлом году на 8 трлн белорусских рублей (примерно 934 млн долл.) и на 1 января текущего года достиг 25,8 трлн белорусских рублей (около 3 млрд долл.). При этом внутренний долг вырос, прежде всего, в результате эмиссии государственных облигаций», - отметили в Минфине Беларуси.

Что касается внешнего государственного долга Беларуси, то его размер за 2012 год вырос на 209,9 млн долл. и по состоянию на 1 января 2013 года составил 12 млрд долл.

«Несмотря на привлечение кредитов Международного банка реконструкции и развития, Антикризисного фонда ЕврАзЭС и банков Китая, увеличение внешнего государственного долга по сравнению с началом 2012 года незначительно, что обусловлено погашением части основного долга по кредиту «стэнд-бай» МВФ, а также погашением дебютного выпуска облигаций Республики Беларусь, размещенных на территории Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе Минфина Беларуси.

Как сообщал УНИАН, по определению властей страны, в 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему госдолгу: «ожидается двукратный прирост платежей по сравнению с 2012 годом до 3,1 млрд долл.».

Официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался к МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС одобрил выделение Беларуси очередного транша кредита в 440 млн долл. из 3 млрд долл. Соглашение между Беларусью и Евразийским банком развития, управляющим средствами АКФ ЕврАзЭС, по выделению кредита на 3 млрд долл. шестью траншами было подписано 9 июня 2011 года. Первый транш на 800 млн долларов был перечислен в Беларусь в июне 2011 года, еще 440 млн долларов — в декабре 2011 года. Третий транш в 440 млн долл. был получен в июне 2012 года и зачислен в золотовалютные резервы страны.