В Администрации Президента надеются на положительные результаты работы миссии МВФ

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук надеется на положительные результаты работы миссии Международного валютного фонда в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в пятницу на брифинге для прессы.

По его словам, пока о результатах работы миссии говорить рано, поскольку она будет работать еще две недели.

В то же время он убежден, что приезд миссии является положительным сигналом для инвесторов и банковского сектора.

"Поэтому мы будем надеяться на определенный положительный выход из этой работы", - подчеркнул А.Гончарук.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда 29 января прибыла с визитом в Украину и будет находиться здесь до 12 февраля. Речь шла о том, что основной темой переговоров станет новая программа сотрудничества с Фондом.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

30 января министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов сказал журналистам, что по итогам работы миссии Международного валютного фонда в Украине не ожидается подписания новой программы сотрудничества.

В частности, он сказал: «Не предусматривается, что сразу по окончании работы миссии сразу же мы подпишем в Киеве или поедем туда (в США - УНИАН) и подпишем меморандум. Сейчас основная задача миссии - это изучить ситуацию в Украине», - сказал И.Прасолов.

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.