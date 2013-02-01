Попов предложил Азарову зачислять в бюджет Киева 100% налога на доходы физических лиц

Председатель КГГА Александр Попов передал в Кабинет министров проект изменений в Бюджетный кодекс Украины, которые предусматривают зачисление в бюджет столицы 100% средств от налога на доходы физических лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, состоялась встреча премьер-министра Украины Николая Азарова и председателя КГГА А.Попова, во время которой они обсудили вопрос увеличения бюджета Киева.

Надлежащее финансирование потребностей города премьер-министр назвал общей задачей правительства и городской власти. Н.Азаров уверил, что Кабмин в полном объеме выделит предусмотренные в государственном бюджете средства на выполнение Киевом функций столицы, а также на реализацию инфраструктурных проектов, в частности, на строительство новых станций метрополитена и большого транспортного узла на Почтовой площади.

В то же время, глава правительства подчеркнул, что территориальная громада и городские власти столицы должны обеспечить полную и эффективную мобилизацию внутренних резервов города, в частности, изучить практику мэрий больших европейских городов, которые удачно используют нестандартные решения в условиях кризиса и рецессии.

Со своей стороны, А.Попов сообщил премьер-министру о том, что Киев уже наработал и начинает реализовывать программу увеличения ресурсов бюджета текущего года на 1 миллиард 769 миллионов гривень.

Глава правительства поручил министру финансов совместно с КГГА разработать предложения об источниках увеличения доходов городского бюджета и их направлении, в первую очередь, на реализацию социальных программ.

«Нужно поработать так, чтобы по итогам первого квартала мы имели рост и в Киеве, и в стране, а следовательно, смогли пересмотреть бюджеты в сторону их увеличения», – резюмировал Н.Азаров.

Во время встречи А.Попов передал премьеру подготовленный в КГГА проект Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» в части зачисления в бюджет столицы 100% средств от налога на доходы физических лиц.

Он также обратился к Н.Азарову с просьбой в установленном порядке внести на рассмотрение Верховной Рады Украины упомянутый проект закона.

Как заметили в КГГА, Киев – единственный город Украины, жители которого в соответствии с нормами Бюджетного кодекса платят налог на доходы физических лиц в равных долях как в местный, так и в государственный бюджеты, что не отвечает принципу справедливости и беспристрастия, на которых основывается бюджетная система Украины и которые закреплены статьей 7 Бюджетного кодекса.

Это, по словам А.Попова, влияет на жизнь каждого киевлянина и является причиной бюджетных трудностей в столице.