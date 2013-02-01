На межбанке торги закрылись котировками 8,1420/8,1455 грн/долл.

В пятницу, 1 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1430/8,1460, к 12:00 цены поднялись до 8,1450/8,1490. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,1420/8,1455 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2714/18, к 12:00 цены выросли - 0,2721/25. К закрытию цены откатились к уровню 0,2718/22. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 29,9395 (-0,1210).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3575/1,3675. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0895/11,0955, к 12:00 цены ушли вверх - 11,1320/11,1415. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились - 11,1095/11,1180.