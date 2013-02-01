В Беларуси прекращается прием банкнот номиналом 10 и 20 рублей

Минск. В Беларуси с 1 марта 2013 года юридические лица и индивидуальные предприниматели прекратят прием банкнот номиналом 10 и 20 рублей по всем видам платежей.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Беларуси.

«В связи с этим с 1 марта белорусские банки не должны осуществлять выдачу таких банкнот из касс. Обмен банкнот номиналом 10 и 20 рублей можно будет произвести без ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения в любой сумме, кратной 50 белорусским рублям», - говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

В Нацбанке отметили, что банкноты номиналом 10 и 20 рублей будут изъяты из обращения и станут считаться недействительными с 1 апреля 2014 года.

«Данная процедура проводится в соответствии с постановлением правления Национального банка от 31 мая 2012 года №266 об изъятии из обращения банкнот номиналом 10 и 20 рублей образца 2000 года», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Справка УНИАН. 1 января 2000 года в Беларуси были введены в обращение новые банкноты Нацбанка достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей, в 2001 году – 10 000 рублей, в 2002 году – 20 000 и 50.000 рублей, а в 2005 году – 100 000 рублей.

До 12 марта 2012 года купюра в 100 тысяч рублей была самой крупной из находящихся в обращении белорусских купюр и эквивалентна 11,5 долларам США по текущему курсу, в то время как до трехкратной девальвации, которая произошла в течение 2011 года, она была эквивалентна 33 долларам США.

12 марта 2012 года Нацбанк Беларуси выпустил в обращение банкноту номиналом 200 тыс. белорусских рублей образца 2000 года. Купюра номиналом 200 тысяч белорусских рублей – самая крупная и эквивалентна примерно 23 долларам США.