Азаров говорит, что ситуация с задержкой зарплат наладилась

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что ситуация в стране с задержками выплаты зарплат наладилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook

«За прошедшую неделю ко мне практически перестали поступать обращения по задержкам выплат зарплаты, социальных выплат. На мой взгляд, это свидетельство того, что порядок наведен в этой сфере, а там, где есть отдельные случаи, они достаточно оперативно исправляются», - написал премьер.

Н.Азаров отметил, что остается проблема невыплаты зарплат хозяйственными предприятиями, иногда теми, которые выполняли заказы государственных организаций, вовремя не расплатившихся с подрядчиками.

«Сейчас такая информация собирается и, безусловно, решение будет найдено», - сообщил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в декабре 2012 года сократился на 46,8 млн грн (на 5,2%) и на 1 января 2013 года составил 893,702 млн грн. Доля зарплатного долга экономически активных предприятий, по сравнению с 1 декабря 2012 года, сократилась на 0,5% и составила 50,5%. Доля долга предприятий-банкротов увеличилась на 0,3% и составила 43,8%.

Донецкая область сохранила лидерство по уровню задолженности по заработной плате в региональном разрезе и увеличила ее по сравнению с ноябрем 2012 года на 10,7 млн грн (7%) – до 172,9 млн грн на 1 января 2013 года.